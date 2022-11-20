Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Курсанты и военнослужащие проголосовали в стенах военного института Сил воздушной обороны в Актобе

20 Ноября 2022, 13:09
Курсанты и военнослужащие проголосовали в стенах военного института Сил воздушной обороны в Актобе
20 Ноября 2022, 13:09

Курсанты и военнослужащие проголосовали в стенах военного института Сил воздушной обороны в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 1800 человек приняли участие во внеочередных выборах Президента РК в стенах Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского союза Талгата Бегельдинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Избирательным правом воспользовались около 600 офицеров и военнослужащих по контракту, около 200 гражданского персонала и более 300 курсантов. Не остались в стороне от такого значимого события и члены семей военнослужащих, которые проголосовали на участках по месту жительства.

Участие в выборах Президента РК стало значимым событием для будущих офицеров-авиаторов. На сегодня активность молодежи растет и непосредственное участие их в этих процессах с каждым годом приобретает осознанный характер.

Каждый курсант ВИСВО знает и понимает, что от их голоса зависит будущее Казахстана, а значит и их будущее. Вот почему они одними из первых пришли на избирательный участок.

Впервые в выборах Президента на участке №72 в средней школе №1 по месту жительства проголосовал курсант ВИСВО Санжар Нуриахмет.

«Я впервые принимаю участие в выборах Президента нашей страны, для меня гордость быть причастным к политическим процессам внутри страны, зная, что от моего выбора зависит не только мое будущее, но и будущее всей нашей страны», - отметил курсант 1-го курса Санжар Нуриахмет.


Новости по теме
За мир, за взаимопонимание, за мой любимый Казахстан – ветеран Наталья Гончарова
Завершилось голосование на избирательном участке в Пекине
Молодожены из Жетысу сделали свой выбор
Читайте также
Завершилось голосование на избирательном участке в Пекине
За мир, за взаимопонимание, за мой любимый Казахстан – ветеран Наталья Гончарова
Руководитель Администрации Президента РК проголосовал на выборах
Молодожены из Жетысу сделали свой выбор
На выборах Президента РК проголосовали 67,85% избирателей
Жители Восточного Казахстана удивили оригинальным подходом к голосованию на выборах
104-летняя жительница Атырауской области проголосовала на выборах Президента
Военнослужащие РгК «Юг» активно участвуют в выборах Президента страны
Новости партнеров
Популярное
1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
4 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах
5 Елена Рыбакина: Всегда чувствую поддержку казахстанцев

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору