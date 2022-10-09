Курсанты Академии гражданской защиты МЧС приняли присягу

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау состоялась торжественная церемония приведения к присяге 100 курсантов Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина. В этом году Академии исполнилось 25 лет со дня образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В торжественном мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин, заместитель акима Акмолинской области Елдос Рамазанов, а также руководители подразделений

МЧС и ветераны органов гражданской защиты.

После церемонии курсанты прошли по центральной площади Кокшетау торжественным маршем.

Ряд ветеранов и сотрудников за достижения в образовании и науке в сфере гражданской защиты был награжден нагрудным знаком «Мәлік Ғабдуллин».

За четверть века академией выпущено более 5000 специалистов, которые днем и ночью несут службу на самых ответственных и сложных участках, обеспечивая безопасность личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На сегодняшний день вуз ведет подготовку квалифицированных специалистов по 4 образовательным программам: «Пожарная безопасность», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Командная тактическая сил гражданской обороны» и «Пожаротушение и аварийно-спасательное дело». В этом году произведен первый набор в магистратуру. Кроме того, в рамках двухсторонних межправительственных соглашений между Правительством Республики Казахстан и Кыргызской Республики, в академии согласно государственному образовательному заказу в настоящее время обучаются 11 граждан Кыргызстана.