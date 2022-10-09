Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Курсанты Академии гражданской защиты МЧС приняли присягу

    9 Октября 2022, 05:55

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау состоялась торжественная церемония приведения к присяге 100 курсантов Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина. В этом году Академии исполнилось 25 лет со дня образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В торжественном мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин, заместитель акима Акмолинской области Елдос Рамазанов, а также руководители подразделений

    МЧС и ветераны органов гражданской защиты.

    После церемонии курсанты прошли по центральной площади Кокшетау торжественным маршем.

    Ряд ветеранов и сотрудников за достижения в образовании и науке в сфере гражданской защиты был награжден нагрудным знаком «Мәлік Ғабдуллин».

    За четверть века академией выпущено более 5000 специалистов, которые днем и ночью несут службу на самых ответственных и сложных участках, обеспечивая безопасность личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

    На сегодняшний день вуз ведет подготовку квалифицированных специалистов по 4 образовательным программам: «Пожарная безопасность», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Командная тактическая сил гражданской обороны» и «Пожаротушение и аварийно-спасательное дело». В этом году произведен первый набор в магистратуру. Кроме того, в рамках двухсторонних межправительственных соглашений между Правительством Республики Казахстан и Кыргызской Республики, в академии согласно государственному образовательному заказу в настоящее время обучаются 11 граждан Кыргызстана.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Вузы МЧС Кокшетау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    150 тонн воды сбросили на горящий камыш в Акмолинской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана