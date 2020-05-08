Курсантам Военного института вручили грамоты в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске прошло праздничное построение личного состава комплексных сил полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, перед выходом на службу ряд офицеров и сержантов полиции получили награды.

Шестерым сотрудникам полиции вручили погоны с очередными званиями. Курсантам Военного института Нацгвардии РК – грамоты и благодарственные письма за безупречную службу, высокие показатели в служебной деятельности, личную дисциплинированность, значительный вклад в обеспечение правопорядка.

Офицерам и сержантам войсковой части 6637 за активное участие в обеспечении общественной безопасности начальник управления полиции Петропавловска Жандос Мухатов объявил благодарность.

«Ответственное отношение к исполнению своего служебного долга – залог безопасности населения, основа, которая делает нас сильными и защищенными. От имени начальника департамента полиции благодарю личный состав за службу», - сказал заместитель начальника департамента полиции Капез Даулетбаев.

Ранее в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы поощрили 50 сотрудников департамента полиции . Награды североказахстанским стражам порядка вручил и министр внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургумбаев.