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    Курсант из Казахстана погиб в России

    21 Февраля 2023, 16:33

    САРАТОВ. КАЗИНФОРМ - Курсант из Казахстана погиб в российском Саратове, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «19 февраля в Саратовском военном институте войск национальной гвардии Российской Федерации зафиксирована гибель курсанта 3 курса военнослужащего Национальной гвардии Республики Казахстан. Он после окончания специализированного лицея «Арыстан» в 2020 году прошел отбор и был направлен в Военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации для обучения по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности». Командование Академии Национальной гвардии РК выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с гибелью военнослужащего», - говорится в сообщении.


    Фото: svki.rosguard.gov.ru

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Армия Россия
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