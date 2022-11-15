Курс тенге прокомментировали в Нацбанке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За октябрь текущего года курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 1,7%. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За октябрь текущего года курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 1,7%, до 468,2 тенге за доллар США. Увеличение валютной выручки отечественных производителей оказывает благоприятное влияние на курс тенге, гибкое курсообразование повышает сбалансированность валютного рынка», - сказал Берик Шолпанкулов.

Спикер добавил, что гибкое курсообразование способствует повышению эффективности функционирования валютного рынка и сохранению международных резервов.

По предварительным итогам 9 месяцев, текущий счет платежного баланса сложился с профицитом и составил 7,9 млрд долл. США в связи с улучшением состояния торгового баланса.

Профицит торгового баланса составил 29,3 млрд долл. США, увеличившись на 15,9 млрд долл. США в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Доходы иностранных прямых инвесторов составили 20,2 млрд долл. США, увеличившись на 3,7 млрд долл. США.



