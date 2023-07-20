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    Курс самообороны для девушек планируют запустить в вузах Кыргызстана

    20 Июля 2023, 21:45

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В высших учебных заведениях Кыргызстана планируют запустить курс самообороны для девушек. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил президент федерации смешанных единоборств КР Нуралы Айдаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    По его словам, курс планируется запустить в рамках проекта «Курс самообороны для женщин и детей Кыргызстана».

    «Этот вопрос находится на стадии переговоров», - сказал он.

    Кроме того, Айдаров отметил, что в рамках проекта планируется привлекать зарубежных тренеров.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кыргызстан
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