Курс по гуманитарному разминированию организован в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Центре разминирования Вооруженных сил Казахстана зарубежные военные специалисты проводят базовый курс по вопросам гуманитарного разминирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

Обучение направлено на подготовку военнослужащих к выполнению задач по устранению угроз от неразорвавшихся снарядов, взрывоопасных предметов и мин, оказанию помощи местному населению в ходе миротворческих операций.

Наряду с изучением теоретических вопросов для военнослужащих инженерно-саперных подразделений организованы практические занятия по исследованию территории и разминированию на учебном полигоне «Берег».

Как ранее сообщалось, 30 июня текущего года, на совместном заседании Палат Парламента Республики Казахстан одобрено предложение Главы государства по вопросу расширения участия Вооруженных сил в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций.

«В соответствии с подпунктом 5 статьи 53 Конституции РК вношу предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил, совокупной численности порядка 430 военнослужащих для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике, во-вторых, в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, в-третьих в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали и в миссии временной силы ООН в Ливане», - сообщил на совместном заседании Палат Парламента Республики Казахстан министр обороны.

В период с 2003 по 2008 год казахстанские военнослужащие в составе инженерно-саперного отряда участвовали в миротворческой деятельности в Республике Ирак. За время миссии было уничтожено более 4 млн взрывоопасных предметов.

Участие в миссиях ООН способствует поддержанию мира и безопасности, повышению авторитета нашей республики на международной арене. При этом казахстанские военнослужащие получают бесценный опыт противодействия угрозам, укрепляют боевую выучку и умение быстро адаптироваться к новым условиям.

Фото: gov.kz

