Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Курс на озеленение: 500 яблоневых саженцев высадили в Алматы

    26 Мая 2021, 19:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Озеленение больших городов – приоритетная задача государства, помочь в решении которой охотно вызываются как сами жители, так и представители крупного бизнеса в партнерстве с местными экологическими фондами. Когда речь заходит об Алматы, одном из самых зеленых городов Казахстана, важным является не только озеленение территории города, но и возрождение яблоневых садов – главного символа южной столицы, передает МИА «Казинформ».

    22 мая экологический фонд «Табигат» совместно с компанией Carlsberg Kazakhstan организовали посадку 500 яблоневых саженцев исконно алматинских сортов. Посадка прошла на территории будущей новой рекреационной зоны города – в Сосновом бору Алматы, на территории Алатауского района города.

    Экологический фонд «Табигат», возглавляемый Тимуром Елеусизовым, регулярно производит посадку саженцев на территории города Алматы. В этот раз партнёром фонда выступила компания Carlsberg Kazakhstan, активно придерживающаяся принципов устойчивого развития и уже не раз замеченная в проведении социально значимых мероприятий. Это и поддержка казахстанских представителей искусства (международный проект Portrait Now), и высадка деревьев, и уборка побережья водоемов в разных регионах Казахстана (включая озера Балхаш и Алаколь) в рамках ежегодного регионального проекта «Мөлдір Су».

    Проект по посадке 500 яблоневых саженцев, по словам организаторов, стал инициативой молодого и самого «яблочного» бренда компании Carlsberg Kazakhstan, который производит напиток с добавлением натурального яблочного сока, — Somersby. Для привлечения внимания общественности к проблемам озеленения города и сокращения количества яблоневых садов в г. Алматы саженцы были высажены в форме огромного яблока, видного с высоты птичьего полёта.


    В мероприятии принял участие аким Алатауского района Азамат Калдыбеков, а также сотрудники Carlsberg Kazakhstan, блогеры и представители СМИ. Координировал высадку саженцев руководитель фонда «Табигат» Тимур Елеусизов.

    За деревьями будет обеспечен последующий уход, и уже через несколько лет они будут радовать посетителей парка своей зеленой кроной и вкусными яблоками, ставшими много лет назад символом нашего города.

    Алматы – город яблок. Разве это не чудесно?

    Автор:

    Алматы Экология НПО Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
    По БАКАД запустили автомобильное движение
    Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса
    Samsung Electronics поддерживает выставку корейской продукции в Алматы
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау