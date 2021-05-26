Курс на озеленение: 500 яблоневых саженцев высадили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Озеленение больших городов – приоритетная задача государства, помочь в решении которой охотно вызываются как сами жители, так и представители крупного бизнеса в партнерстве с местными экологическими фондами. Когда речь заходит об Алматы, одном из самых зеленых городов Казахстана, важным является не только озеленение территории города, но и возрождение яблоневых садов – главного символа южной столицы, передает МИА «Казинформ».

22 мая экологический фонд «Табигат» совместно с компанией Carlsberg Kazakhstan организовали посадку 500 яблоневых саженцев исконно алматинских сортов. Посадка прошла на территории будущей новой рекреационной зоны города – в Сосновом бору Алматы, на территории Алатауского района города.

Экологический фонд «Табигат», возглавляемый Тимуром Елеусизовым, регулярно производит посадку саженцев на территории города Алматы. В этот раз партнёром фонда выступила компания Carlsberg Kazakhstan, активно придерживающаяся принципов устойчивого развития и уже не раз замеченная в проведении социально значимых мероприятий. Это и поддержка казахстанских представителей искусства (международный проект Portrait Now), и высадка деревьев, и уборка побережья водоемов в разных регионах Казахстана (включая озера Балхаш и Алаколь) в рамках ежегодного регионального проекта «Мөлдір Су».

Проект по посадке 500 яблоневых саженцев, по словам организаторов, стал инициативой молодого и самого «яблочного» бренда компании Carlsberg Kazakhstan, который производит напиток с добавлением натурального яблочного сока, — Somersby. Для привлечения внимания общественности к проблемам озеленения города и сокращения количества яблоневых садов в г. Алматы саженцы были высажены в форме огромного яблока, видного с высоты птичьего полёта.





В мероприятии принял участие аким Алатауского района Азамат Калдыбеков, а также сотрудники Carlsberg Kazakhstan, блогеры и представители СМИ. Координировал высадку саженцев руководитель фонда «Табигат» Тимур Елеусизов.

За деревьями будет обеспечен последующий уход, и уже через несколько лет они будут радовать посетителей парка своей зеленой кроной и вкусными яблоками, ставшими много лет назад символом нашего города.

Алматы – город яблок. Разве это не чудесно?



