Курс евро к доллару - самый низкий за 20 лет

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Курс европейской валюты по отношению к доллару упал до самого низкого уровня за двадцать лет. За один евро в понедельник утром давали 99 американских центов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Аналитики связывают падение с неопределённостью вокруг поставок российского газа: в пятницу, за день до планировавшегося возобновления работы «Северного потока-1», «Газпром» сообщил о «бессрочной» остановке трубопровода.

В четверг Евроцентробанк намерен провести заседание, на котором рассмотрят возможные новые изменения ключевых ставок для сдерживания инфляции.

По словам аналитиков, американские финансовые регуляторы принимают аналогичные меры значительно быстрее, что способствует укреплению доллара по отношению к евро.





Фото: handelsblatt.com