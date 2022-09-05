Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Курс евро к доллару - самый низкий за 20 лет

    5 Сентября 2022, 17:04

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Курс европейской валюты по отношению к доллару упал до самого низкого уровня за двадцать лет. За один евро в понедельник утром давали 99 американских центов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Аналитики связывают падение с неопределённостью вокруг поставок российского газа: в пятницу, за день до планировавшегося возобновления работы «Северного потока-1», «Газпром» сообщил о «бессрочной» остановке трубопровода.

    В четверг Евроцентробанк намерен провести заседание, на котором рассмотрят возможные новые изменения ключевых ставок для сдерживания инфляции.

    По словам аналитиков, американские финансовые регуляторы принимают аналогичные меры значительно быстрее, что способствует укреплению доллара по отношению к евро.


    Фото: handelsblatt.com

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика Евросоюз
    Новости по теме
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров