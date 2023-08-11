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    Курс доллара США в коммерческих банках Узбекистана превысил 12 тысяч сумов

    11 Августа 2023, 12:47

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня курс доллара США в банках Узбекистана подскочил на более чем 400 сумов и превысил отметку в 12 тысяч сумов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Центрального банка Узбекистана, 11 августа курс доллара вырос на 408,03 сумма за один день и составил 12075,03 сумов.

    «Значительное обесценивание национальных валют основных стран-торговых партнеров привело к укреплению реального эффективного обменного курса сума через внешнюю торговлю и денежные переводы.

    Это, в свою очередь, негативно отразилось на валютных поступлениях и объёме предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке по каналам экспорта и денежным переводам в страну», - пояснили в Центробанке.

    В результате на внутреннем валютном рынке наблюдалось незначительное ускорение темпов девальвации курса сума – коррекция, обусловленная влиянием фундаментальных факторов.

    Финрегулятор заверил, что имеет достаточно инструментов для предотвращения резкой девальвации обменного курса в будущем, а колебания будут смягчаться путем проведения дополнительных интервенций при необходимости.

    «Эта коррекция приведет к возврату к долгосрочному тренду реального эффективного обменного курса, а сбалансированный обменный курс послужит увеличению предложения на рынке за счет увеличения валютных поступлений. Реальный эффективный обменный курс будет относительно стабильным до конца года и в среднесрочной перспективе», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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