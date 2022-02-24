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Курс доллара растет: начало торгов снова перенесли в KASE

24 Февраля 2022 12:17
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Курс доллара растет: начало торгов снова перенесли в KASE

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) перенесли торги на 14:00, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что по техническим причинам начало торгов на фондовом рынке KASE перенесено с 12.00 на 14.00 часов времени г. Нур-Султан», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось , что торги на фондовом рынке KASE будут открыты в 12.00 часов.

По данным сайта kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках столицы составляет 461 тенге, а продажа составляет 470 тенге в некоторых точках обмена.

По состоянию на 11:20 средневзвешенный курс доллара составил 437,35 тенге, поднявшись на 3,23 тенге. Официальный курс доллара Национального банка на 23 февраля составляет 433,39 тенге.

Напомним, что Нацбанк РК повысил базовую ставку до 13,5%. Решение о повышении базовой ставки принял Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка.

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#Экономика   #Биржи  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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