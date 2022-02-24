Курс доллар резко вырос в обменниках: KASE перенесла торги
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) перенесли начало торгов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Казахстанская фондовая биржа (KASE) уведомляет о том, что по техническим причинам торги на фондовом рынке KASE будут открыты в 12.00 часов времени города Нур-Султана. KASE приносит извинения участникам рынка за причиненные неудобства», - сообщили в пресс-службе.
Между тем, многие обменные пункты столицы прекратили продажу долларов. В обменных пунктах Нур-Султана доллар продается по 452 тенге, в Алматы на 11.00 - по 459 тенге.
Отметим, 23 февраля, по состоянию на 11:20 средневзвешенный курс доллара составлял 437,35 тенге, поднявшись на 3,23 тенге.
Ранее в Нацбанке рассказали , как тенге отреагировал на эскалацию геополитической напряженности вокруг Украины.
- Нацбанк РК повышает базовую ставку до 13,5%
- Казахстанский автопром может производить любые запчасти – МИИР РК
- Авиакомпаниям Казахстана направлены указания о запрете полетов над Украиной - МИИР РК
- Комитет гражданской авиации Казахстана запустил горячую линию из-за приостановления полетов в Украину
- Почему в Казахстане уплаченные за утильсбор средства возвращают отечественному автопрому
- Утильсбор в Казахстане и России сравнило Мининдустрии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана