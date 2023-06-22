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    Курортный поселок Торангалык присоединяют к Балхашу

    22 Июня 2023, 20:35

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области увеличиваются границы города Балхаша. К городу присоединяют поселок Торангалык Актогайского района. Это долгожданное изменение дает возможность развивать курортный поселок и создавать там комфорт для туристов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Решение приняли депутаты областного маслихата на очередной, третьей сессии.

    «Внести в административно-территориальное устройство Актогайского района и города Балхаша Карагандинской области следующее изменение – упразднить Торангалыкский сельский округ Актогайского района с последующим исключением его из учётных данных, включив его территорию в административное подчинение города Балхаш», – говорится в документе.

    Руководитель управления экономики Татьяна Аблаева отметила, что все законные процедуры проведены. До этого вышло правительственное постановление об изменении границ города Балхаша.

    «Это связано с решением административного регулирования для проведения процедур по регистрации объектов недвижимости, находящихся в Торангалыкском сельском округе», – пояснила Татьяна Аблаева.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Туризм Акимат
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