Куриные яица по завышенным ценам продавали в трех областях Казахстана

18 Декабря 2022, 21:19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Результаты работы региональных комиссий по расследованию посреднических схем при реализации основных продуктов питания за прошедшую неделю рассмотрели в субботу, 17 декабря, на совещании под председательством заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

По итогам анализа электронных счетов-фактур Комитет торговли выявил факты реализации куриных яиц с превышением установленной законодательством торговой надбавки в размере 15% на куриные яйца в Акмолинской, Западно-Казахстанской и Улытауской областях. В частности, оптовый реализатор ТОО «Курочка ряба» в октябре-ноябре приобрел более 25 млн штук яиц первой категории от двух птицефабрик, из которых 6 млн штук были реализованы с торговой надбавкой от 25 до 27%. Все материалы по выявленным фактам в регионах переданы акиматам для принятия соответствующих мер.

«Мы не требуем от бизнеса невозможного, понимаем, что нельзя работать себе в убыток. Но работать надо в рамках законодательства, не превышать установленную торговую надбавку на социально значимые продукты питания. Еще раз акцентирую внимание акиматов на необходимости пресекать практику нарушения торговой надбавки», — подчеркнул Серик Жумангарин.

На совещании обсудили процесс реализации новых подходов по финансированию сахарных заводов в рамках «оборотной схемы». На сегодня договоры займа заключили уже 10 регионов (плюс три - с прошлой недели) на общую сумму 10,8 млрд тенге (7,664 млрд за прошлую неделю). Алматы, Астана, Шымкент, Жетысуская, Мангистауская, Актюбинская, Алматинская, Туркестанская, Улытауская области подтвердили готовность подписать аналогичные договоры до конца следующей недели.

Вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай проинформировал о ходе работы по финансированию фермеров, производителей социально значимых продовольственных товаров и о выделении оборотных средств перерабатывающим предприятиям.

«Форвардное финансирование фермеров на весенне-полевые работы для последующей поставки овощей в стабфонды будет осуществляться на год вперед. В 2023 году средства для приобретения раннего урожая выделят до 10 января и до 1 февраля – для осеннего урожая 2023 года. В последующие годы – до 1 августа для раннего урожая и до 1 сентября для осеннего урожая будущего года. Данный механизм уже утвержден», — рассказал Женис Осербай.

Фото: рrimeminister.kz