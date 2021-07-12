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    Курили кальян, не носили масок в кафе в Шымкенте

    12 Июля 2021, 23:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Нарушившее карантин кафе привлечено к ответственности в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ со ссылкой на ДП.

    Сотрудниками управления полиции Енбекшинского района ДП г. Шымкента проводятся ежедневные рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением требований карантина.

    11 июля в 00:50 кафе по улице Шаяхметова работало, не соблюдая карантинные требования. Объект не был зарегистрирован в программе «Ashyq» и принимал посетителей после 20:00 часов. Также, несмотря на запрет, гостям заведения предоставлялся кальян. Кроме того, работники кафе обслуживали посетителей без медицинских масок.

    По факту у администратора взята объяснительная. Собранные документы направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия мер по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение МВД РК Шымкент Коронавирус в РК
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