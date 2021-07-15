Курбан айт: разрешено ли жертвоприношение в условиях засухи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы ответил на вопросы о жертвоприношениях в условиях засухи и джута, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из-за джута ранее прозвучало предложение не совершать жертвоприношение, сохранить поголовье и помочь пострадавшим регионам. Что вы думаете об этом?»- так прозвучал заданный спикеру вопрос на брифинге в СЦК.

По словам Верховного муфтия, такие предложения в Духовное управление высказали несколько человек.

«Однако всем нам известно, что шариат состоит из правил, требований. Всевышний Аллах в Священном Коране в суре Каусар говорит: «Молись и приноси жертву Аллаху». Это обязывает каждого пришедшего мусульманина принести жертву. И Пророк Мохаммед Пайгамбар говорил: «Пусть те, кто не принес жертв, не приближаются к нашему месту молитвы». То есть эти требования указывают на то, что жертвоприношение является обязанностью», - ответил Наурызбай кажы Таганулы.

Вместе с тем, Верховный муфтий отметил, что будет оказана помощь населению.

«Часть жертвенного скота также будет передана нуждающимся. Даже полностью давать разрешает шариат. Если кто-то жертвует, то мясо этого скота отдайте полностью нуждающимся. Мы много лет работали в этой сфере, и по опыту, который мы видим, многие люди приходят в мечети, регистрируются в списках и получают помощь, когда приближается время жертвоприношения. Дома престарелых и детей тоже сами общаются и собирают мясо, которого в Курбан-айте хватает на год. Их хранят в холодильнике и используют до следующего года. То есть эта жертва сама по себе является благотворительной помощью нашей стране», - объяснил Наурызбай кажы Таганулы.

ДУМК продолжает оказывать помощь в местах, где произошел джут.

«Мы надеемся, что средства будут выделены от Правительства, и этот вопрос будет решен. Поэтому спасибо тем, кто озвучивает такие предложения, но условия, прописанные шариатом, не могут быть изменены муфтиями или учеными. И в прошлом, и в этом году, в условиях эпидемии, мы совершенствуемся, чтобы жертвовать и распределять. Пусть Аллах примет наши намерения», - заключил религиозный деятель.



