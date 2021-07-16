Курбан айт: работу рынков и крестьянских хозяйств приостановят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Курбан-айт в Нур-Султане будет проходить в онлайн-режиме, жертвоприношения будут проводиться через сайт qurban2021.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году праздник Курбан айт пройдет с 20 июля по 22 июля. В связи санитарно-эпидемиологической ситуацией 20 июля праздничная молитва «Айт-намаз» в мечетях города не будет проводиться. В городе Нур-Султан праздник Курбан-айт будет проходить в онлайн-режиме, жертвоприношения будут проводиться через сайт Духовного управления мусульман Казахстана «qurban2021.kz»», - сказал руководитель управления по делам религий города Нур-Султана Нурдаулет Альмуханов на брифинге в акимате.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и недопущения массового сбора людей работа рынков и крестьянских хозяйств, где традиционно проводились жертвоприношения в дни проведения Курбан айта, будут приостановлены», - сообщил он.

По словам Нурдаулета Альмуханова, управление по делам религий Нур-Султана совместно с филиалом ДУМК по городу и соответствующими государственными органами проводят подготовительные работы.

Ранее было опубликовано постановление об ограничительных мероприятиях в дни празднования мусульманского праздника Курбан айт в Нур-Султане.



