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    Курбан-айт отмечают казахстанцы

    28 Июня 2023, 06:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы сегодня отмечают один из самых главных мусульманских праздников – Курбан-айт. В этом году Курбан-айт, празднуемый три дня, начинается 28 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Курбан-айт – исламский праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после праздника Ораза-айт. То есть, Курбан-айт наступает на 10 день 12-го месяца Зуль-Хиджа.

    В дни празднования Курбан-айта обычно верующие посещают мечеть, где читается специальный айт-намаз. Кроме того, в этот день близким родственникам дарят подарки, навещают родственников, собираются за праздничным дастарханом.

    В мусульманской традиции курбаном именуется все то, что приближает человека к Богу, а ритуальное заклание животного в праздничный день подразумевает духовное обращение к Богу. Мусульмане, имеющие возможность, в первый день праздника режут барана либо другое жертвенное животное, таким образом, совершается символическое жертвоприношение на Курбан-айт. Желательно, чтобы жертвенное животное было крупным и упитанным. В нем не должно быть изъянов, которые отражаются на количестве и качестве мяса.

    Обычно треть мяса предназначена для угощения своей семьи, треть – для раздачи нуждающимся людям, а следующую треть мяса дарят родственникам или соседям, которые тоже находятся в трудном положении.

    В этом году церемония жертвоприношения пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. Духовное управление мусульман Казахстана в целях создания благоприятных условий для жителей города запустил сайт qurban2023.kz для дистанционного проведения обряда жертвоприношения. Духовное управление призывает всех мусульман проявить активность и принять участие в благотворительной акции «Раббың үшін құрбан шал».

    В рамках проекта «QURBAN-2023» с 16 июня 2023 г. запущен сайт qurban2023.kz для проведения ритуалов жертвоприношения в онлайн-формате и раздачи жертвенного мяса нуждающимся. Для совершения жертвоприношения на указанном сайте желающий совершить пожертвование может оставить соответствующее заявление. Для этого необходимо зайти на сайт и следовать указанным инструкциям. Видеоотчет о жертвоприношении будет отправлен на WhatsApp-номер заказчика. Также нуждающиеся могут зарегистрироваться на сайте и заполнить онлайн-заявку на получение жертвенного мяса. В результате пожертвования, жертвенное мясо будет доставлено волонтерами по указанному на сайте адресу нуждающимся, оставившим обращение.

    Автор:

    Серик Сабеков

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