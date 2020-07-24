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    Курбан-айт намаз не будут читать в мечетях в этом году

    24 Июля 2020, 15:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 31 июля в мечетях Казахстана не будут читать Курбан-айт намаз. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году празднование Курбан айта приходится на 31 июля, 1 и 2 августа. В связи с тем, что ограничительные меры были продлены до 2 августа, республиканские мечети закрыты, 31 июля в мечетях страны не будут читать Курбан-айт намаз», - пояснил Верховный муфтий.

    Напомним, ранее председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы выступил с обращением к казахстанцам.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

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