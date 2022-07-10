Курбан айт, день столицы, победа на Уимблдоне, наступление коронавируса - обзор событий недели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неделя с 4 по 10 июля 2022 года прошла в Казахстане под знаком праздничных событий. 24-й день рождения столицы, празднование Курбан айта, триумфальная победа казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в Уимблдоне определили тональность уходящих семи дней июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

9 июля, в первый день Курбан айта, Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев.

«Этот светлый праздник олицетворяет собой добро и милосердие, сострадание и гуманизм. Мусульмане в эти дни проявляют заботу о нуждающихся, совершают благие дела и произносят теплые пожелания друг другу. Курбан айт играет особую роль в укреплении духовных ценностей, согласия и стабильности в нашем обществе», - отметил Глава государства.

Начало Курбан айта пришлось в этом году на субботний день и широко праздновалось в стране. Волонтеры оказали помощь нуждающимся, акимат столицы организовал раздачу мяса для малоимущих. В этом году для удобства жителей жертвоприношение осуществляется в офлайн и онлайн-форматах, для тех, кто будет проводить церемонию жертвоприношения дистанционно, был запущен сайт qurban2022.kz .

В этот же день Президент направил еще одно поздравление, поздравив с победой Елену Рыбакину. Впервые в истории представитель нашей страны стал победителем турнира Большого шлема. Первая ракетка мира одержала победу в финальном матче с представительницей Туниса Онс Жабер с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2.

«Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире!» - написал Президент на своей странице в Twitter и позже переговорил по телефону с победительницей Уимблдона. Глава государства поблагодарил выдающуюся спортсменку за успешное выступление под флагом нашего государства и продвижение его имиджа на международной арене. Президент считает, что грандиозный успех Елены Рыбакиной станет стимулом к дальнейшему развитию тенниса в Казахстане, привлечению в этот прекрасный вид спорта большего количества детей.

На неделе Президент провел ряд рабочих встреч. Министр обороны страны Руслан Жаксылыков доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами РК о состоянии боевой готовности армейских подразделений, развитии Сил специальных операций.

«В настоящее время основные усилия направлены на обучение органов управления и личного состава эффективно действовать в условиях кризисных ситуаций, организовывать взаимодействие с центральными и местными органами власти», - отметил министр обороны Казахстана.

Во время совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала страны Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль транспортно-логистической отрасли в казахстанской экономике. По его словам, эта сфера имеет важное значение для активизации взаимодействия регионов. Тем не менее, геополитическая ситуация и санкционное противостояние привело к разрыву традиционных транспортно-логистических цепочек. Глава государства отметил, что необходима масштабная модернизация НК «Қазақстан темір жолы» и поручил проработать оптимальный вариант реализации Транскаспийского маршрута.

На прошедшей неделе, 6 июля, казахстанцы отметили государственный праздник – День столицы. «День столицы для казахстанцев – не просто праздник, а символ развития страны», - под таким заголовком вышел документальный материал корреспондента МИА «Казинформ» об истории этой даты.

В очередной, 24-й день рождения новой столицы Казахстана аким города Алтай Кульгинов в интервью «Нельзя только уповать на бюджет» проинформировал о том, с какими достижениями ко Дню города подошли в Нур-Султане, какие новые объекты планируются к сдаче, что еще предстоит сделать для комфортного проживания населения, какие ветхие дома будут снесены, какие улицы отремонтированы и какие сюрпризы готовятся для горожан к этому празднику.

Среди проблемных вопросов аким столицы назвал проект ЛРТ, который не принесет доход. «С учетом его истории, проблем, сколько денег было потрачено, по мнению экспертов, целесообразно завершить проект до конца и ввести его в эксплуатацию в качестве общественного транспорта. С экономической точки зрения пользы не будет, а с социальной точки зрения будет использоваться как общественный транспорт», - сказал аким.

Дню столицы была посвящена серия материалов о развитии Нур-Султана, среди них большой фоторепортаж «Мини-города в столице», в котором представлены не только снимки, но и интересные данные. К примеру, на момент переноса столицы территория города составляла 24,8 тыс. га, сегодня территория Нур-Султана составляет 78,7 тыс. га. За последние 10 лет общая протяженность автомобильных дорог города увеличилась на 100 км и составила 868,3 км.

Члены Правительства провели ряд рабочих встреч в регионах. Премьер-министр страны Алихан Смаилов посетил Карагандинскую область и ознакомился промышленными и социальными объектами в Темиртау, а после посещения города Сарани в Карагандинской области отметил, что «реализация новых индустриальных проектов может изменить качество жизни в моногородах». По итогам поездки в крупнейший регион страны глава Правительства дал ряд поручений по развитию Карагандинской области.

Вице-премьер Ералы Тугжанов на неделе был с рабочей поездкой в Алматы, где в первую очередь провел совещание по эпидситуации Алматы, который по темпам распространения коронавирусной инфекции с 4 июля 2022 года находится в желтой зоне. Вице-премьер поручил руководству города усилить прививочную кампанию против COVID-19 и усилить разъяснительную работу среди населения.

Среди причин роста заболеваемости коронавирусом в Алматы заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Карлыгаш Абдижаббарова назвала активизацию ранее циркулировавшего штамма «омикрон» и чрезвычайно заразного мутированного подвида штамма «омикрон» - «стелс-омикрон» на фоне сложившегося на июнь практического отсутствия иммунитета у 44% населения.

«Этому также способствовали возросшие социальные контакты населения во время отпусков и каникул, выезды на отдых в зарубежные страны, приезд граждан из соседних России и КНР на работу в РК, с которыми возможен был завоз инфекции», - сообщила эпидемиолог.

На сегодняшний день все регионы Казахстана по распространению коронавирусной инфекции находятся в зеленой зоне, кроме города Алматы. По данным МВК по нераспространению COVID-19, за последние сутки зарегистрировано 477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Самые большие показатели в городе Алматы – 165, далее в Нур-Султане – 120 заболевших. Всего в стране подтверждено 1 млн 309 тыс. 434 случая.

Среди происшествий внутри страны главной была новость о ЧП на Тенгизском месторождении в Жылыойском районе Атырауской области. В результате взрыва, причиной которого стал срыв на трубопроводе фланцевого соединения, погибли два человека и трое получили травмы. Для расследования причин случившегося в регионе создана комиссия. Семьям погибших и пострадавших при взрыве будет оказана материальная помощь.

Среди международных новостей многих потрясла весть о трагической гибели экс-Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в результате покушения. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил сочувствие семье японского политика экс-Премьер-министра Синдзо Абэ. «На бывшего Премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершенно покушение, которое вызвало в Казахстане чувство глубокого сожаления и возмущения. Выражаю искренне сочувствие семье японского политика», - написал Президент Казахстана и направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Японии Фумио Кишиде.

Прошедшая неделя главного месяца лета была довольно неустойчивой на территории всей страны. Дожди, грозы, понижение температуры в одних регионах, в других жара и засуха. По сообщению РГП «Казгидромет», южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы 10 июля сохранят свое влияние на большей части РК – пройдут дожди, в центре сильные. Ожидаются грозы, град, усиление ветра, в центре ночью и утром туман. И только на западе и юго-западе РК под влиянием антициклона – сохраняется погода без осадков. На западе, востоке Кызылординской, на севере - в пустынных районах - Туркестанской, юге Жамбылской, на западе Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, на юге Мангистауской областей ожидается сильная жара.