Курьеры спасли 2 млн тенге пенсионерки от мошенников в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Бдительные курьеры спасли сбережения пенсионерки от мошенников. Их наградил начальник департамента полиции Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

75-летней актюбинке позвонили телефонные мошенники и сообщили что ее дочь попала в ДТП. Злоумышленники, представившиеся полицейскими, потребовали у нее крупную сумму денег для спасения дочери.

Для получения денег от жертвы, мошенники воспользовались услугами популярных в городе служб доставки и такси. Прибывшему по адресу 17-летнему сотруднику-велосипедисту службы доставки, пенсионерка передала сумку, он ни о чем неподозревая, по требованию заказчика отвез ее в назначенное место к таксисту. При получении сумки 28-летний водитель службы такси заметил в ней крупную сумму денег. Выяснив все обстоятельства у курьера, он понял, что ситуация схожа с действиями телефонных мошенников, о которых часто бьют тревогу полицейские. После этого они привезли сумку с 2 млн тенге в полицейский стационарный пункт. Таким образом, благодаря бдительным и добросовестным сотрудникам службы доставки была пресечена преступная деятельность телефонных мошенников.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 190 УК РК. Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание мошенников.

Начальник ДП Актюбинской области Абай Жусупов наградил грамотами курьера и таксиста за проявленную бдительность, добросовестность, активную гражданскую позицию и поблагодарил за содействие полиции.

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