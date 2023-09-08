Курьеры посетили школу вождения самокатов Яндекс Go в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Электросамокаты становится все более популярным средством передвижения в городах, ими часто пользуются различные службы доставки, передает МИА «Казинформ».

Как и чему обучали в этой Школе?

В конце августа в Алматы сервис Яндекс Go на 2 дня открыл Школу самокатов, предоставив доступ к обучению курьеров-партнеров сервисов Яндекса и конкурентов.

Занятия были посвящены правилам дорожного движения на самокатах и общей культуре вождения.

Возле Дворца спорта им Б. Шолака учеников встречали специально подготовленные инструкторы. Они бесплатно предоставляли самокат и шлем, объясняли основы езды, помогали в случае неудачи и сопровождали в первой поездке.





Все упражнения в Школе созданы специально для того, чтобы курьеры научились правилам парковки, городской езде и чувствовали себя увереннее на дорогах.