Курьеры и таксисты будут признаны формально занятыми в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О новых подходах в сфере обеспечения занятости населения, предусмотренных в Социальном кодексе РК рассказал Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в этих целях введено понятие «независимого работника» – лица, занимающегося трудовой деятельностью, приносящей ему доход, но не имеющего официальной государственной регистрации в соответствующих уполномоченных органах.

«Деятельность таких работников будет признаваться формальной занятостью в случае присоединения их к оферте онлайн-платформ или заключении публичного договора. К примеру, таксисты, присоединившиеся к онлайн-платформе Яндекс такси, курьеры, присоединившиеся к онлайн-платформе Glovo, будут отнесены к категории таких работников», - сказал Акмади Сарбасов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он также отметил, что операторы онлайн-платформ будут перечислять налоговые платежи и социальные взносы в пользу работников в соответствии с действующими налоговыми режимами.

«В этом случае независимые работники, как и наемные работники, будут иметь право на получение социальных выплат из республиканского бюджета, государственных социальных фондов и страховых компаний. Стоит отметить, что вводимые оптимальные режимы не требуют дополнительной регистрации от сегодняшних работников и не несут дополнительной финансовой нагрузки на них», – добавил первый вице-министр труд.

Ранее сообщалось, что с июля в 7 регионах будет реализовываться пилотный проект оказания спецсоцуслуг в малокомплектных домах вместимостью не более 50 детей.