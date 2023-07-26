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    Курьера-закладчика задержали в ВКО

    26 Июля 2023, 14:01

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Восточно-Казахстанские полицейские задержали курьера-закладчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ссотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП совместно со специальным подразделением в одном из дворов по улице Карбышева города Усть-Каменогорска задержан курьер-закладчик, 2002 года рождения.

    Как выяснилось, он ранее проживал в Алматы, где начал свою преступную деятельность, а после приехал в Усть-Каменогорск, чтоб продолжить осуществлять закладки наркотиков, но не успел. Пытался скрыться от полицейских и избавиться от «товара».

    Свою деятельность осуществлял с помощью одного из интернет-магазинов, где по указанию координатора получил «товар» для дальнейшего распространения среди молодежи Усть-Каменогорска.

    Во время личного обыска задержанного полицейские обнаружили сверток, обмотанный изолентой синего цвета, внутри которого находились 30 свертков с веществом в виде порошка и гранул. Также из кармана брюк изъята пачка от сигарет, в которой находился один полимерный сверток, обмотанный зеленой изолентой, с веществом в виде порошка и гранул. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия обнаружена барсетка, в которой находились три полимерных свертка с аналогичным веществом.

    Проведенная экспертиза показала, что изъятые вещества являются наркотическим веществом «a-pvp» , общий вес которых составляет более 25 гр. Подозреваемый с санкции суда взят под стражу. Его действия квалифицируются по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», санкция которой предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Борьба с наркотиками
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