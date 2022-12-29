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    Курьера-закладчика синтетических наркотиков задержали в Семее

    29 Декабря 2022, 13:20

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками отдела противодействию наркопреступности управления полиции города Семея в ходе проведения ОПМ «Рефлекс» в областном центре был задержан курьер-закладчик. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе личного обыска у 20-летнего мужчины изъяты 10 полимерных свертков, обмотанные изолентой, с веществом белого цвета в виде порошка и гранул. Экспертиза показала, что изъятое вещество является психотропным веществом «меткатинон» общим весом 9,95 грамма, что эквивалентно 10 разовым дозам. В ходе разбирательств задержанный дал признательные показания. Начато досудебное разбирательство по ст. 296 ч. 4 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».

    Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


    Фото: polisia.kz
    МВД РК Борьба с наркотиками Абайская область
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