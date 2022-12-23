Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Курьер продал свыше 20 заказанных астанчанами телефонов

    23 Декабря 2022, 22:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Предприимчивый» курьер продал 24 телефона, заказанные жителями столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С заявлением в полицию обратился представитель компании по доставке товаров и сообщил, что курьер, обманув покупателей, похитил сотовые телефоны. В ходе расследования установлено, что работник ТОО, занимаясь доставкой товаров из интернет-магазина, не довез до клиентов 24 сотовых телефона. При этом, злоумышленник подделывал подписи покупателей в накладных, а гаджеты продавал.

    При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 26-летнего жителя Кокшетау.

    По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК. Молодой человек подвергнут домашнему аресту, выясняется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.


    Фото: polisia.kz
    Астана Борьба с преступностью Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Перевод на другой факультет за 550 тысяч тенге обещала мошенница жительнице Шымкента
    Нет основания для прекращения уголовного дела - прокурор о делах вайнеров по финпирамиде
    Серийную мошенницу задержали в Туркестанской области
    На 4 млн тенге обманули владельца грузовых авто в Усть-Каменогорске
    Популярное
    1 Работник сталелитейного цеха в Таразе упал в раскаленную печь
    2 Президент принял участие в открытии мемориала «Тағзым»
    3 Более 70 школьных кабинетов комплексно оснастят в Карагандинской области в 2023 году
    4 Фируза Шарипова прошла взвешивание перед боем в боксе
    5 Для стабилизации цен на социально значимые продукты в Алматы выделено 15 млрд тенге
    Новости партнеров