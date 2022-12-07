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    Купить автомобиль в Казахстане онлайн: HAVAL заключил соглашение с Mycar.kz

    7 Декабря 2022, 09:00

    Haval Motor Kazakhstan присоединился к платформе онлайн-дилерства Mycar.kz и стал еще ближе к своим покупателям. Теперь приобрести кроссовер из модельной линейки Haval можно, не отлучаясь от своих дел: удобно, быстро и надежно.

    Haval – китайский премиальный автомобильный бренд по производству кроссоверов, основанный в 2013 году, как подразделение компании Great Wall Motors. Haval уже успели полюбить автомобилисты Китая, Австралии, Таиланда, России, Восточной Европы, Казахстана и других 40 стран мира, где продаются автомобили бренда. В Китае кроссоверы Haval в течение последних 10 лет занимают лидирующие позиции по продажам.

    Haval Motor Kazakhstan – первый китайский автомобильный бренд в портфеле компании «Астана Моторс», вышедший на рынок Казахстана в апреле 2021 года. За это время покупатели успели по-настоящему полюбить бренд Haval.

    «Мы постоянно совершенствуем сервис Haval, чтобы сэкономить время клиентов и обеспечить им комфорт и безопасность. Онлайн-дилерство – это логичное продолжение развития нашего бренда в Казахстане», – говорит Акылбек Анарбаев, директор Haval Motor Kazakhstan. – «Внедрение инноваций мы решили доверить платформе Mycar.kz, потому что у них уже есть опыт работы в сфере продвижения этого нового для нашего авторитейла сервиса».

    «Китайские автомобили – это такой же прогрессивный тренд, как и онлайн-дилерство, на которое мы делаем большие ставки», – говорит заместитель исполнительного директора Mycar.kz Диас Досмуханбетов. – «Поэтому мы благодарны Haval Motor Kazakhstan и «Астана Моторс» за оказанное доверие – быть первым и эксклюзивным онлайн-дилером марки Haval в Казахстане».

    В рамках покупки кроссоверов Haval через онлайн-сервис можно заказать выездной тест-драйв, подать заявку на онлайн-оформление кредита, заказать доставку авто на дом. Также в честь запуска онлайн-продаж на сайте haval.mycar.kz первых покупателей ждут выгодные условия приобретения автомобилей.

    Представлены модели: Haval Jolion, Haval Dargo, Haval H6. Цены на автомобили начинаются от 10 950 000 тенге с учетом скидки.

    Подробную информацию можно узнать на сайте haval.mycar.kz
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