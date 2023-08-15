Купила грибы в супермаркете - австралийка, подозреваемая в отравлении родственников бывшего мужа

БРИСБЕН. КАЗИНФОРМ - В пятницу Эрин Паттерсон дала письменные показания полиции, подробно рассказав о том, что же произошло до и после рокового семейного обеда, на который она пригласила родителей бывшего мужа, сестру свекрови с супругом, 29 июля в ее доме в городе Леонгата на юге австралийского штата Виктория, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Менее чем через неделю после званного обеда трое из гостей скончались с признаками отравления ядовитыми грибами.

По данным полиции штата Виктория, 70-летняя Гейл Паттерсон и ее 66-летняя сестра Хизер Уилкинсон скончались в больнице, а днем позже умер 70-летний муж Гейл Дон.

Четвертый гость, 68-летний муж Хизер Уилкинсон, преподобный Ян, находится в больнице в критическом состоянии.

Полиция продолжает расследование инцидента.

Эрин сказала, что купила грибы в супермаркете и азиатском продуктовом магазине, а после обеда сама попала в больницу.

«Я хочу прояснить ситуацию, потому что я очень подавлена смертью моих близких», — сказала Эрин Паттерсон.

«Я надеюсь, что это заявление может каким-то образом помочь. Я считаю, что, если бы люди лучше понимали предысторию, они бы не торопились с осуждением. ... Я чувствую себя опустошенной из-за того, что эти грибы, возможно, привели к заболеванию моих близких. Я хочу повториться, у меня не было абсолютно никаких причин причинять боль людям, которых я любила».

В течение двух недель после шокирующих событий в небольшом поселке Южный Гиппсленд ходили слухи, и они только усилились, поскольку полиция хранит молчание о ходе расследования.

В полиция заявили, симптомы заболевания у гостей Эрин Паттерсон схожи с признаками отравления бледной поганкой. На прошлой неделе заявили, что Паттерсон является подозреваемой, но следователи сохраняют непредвзятость в ее отношении.

С ее слов в тот день на обед она приготовила мясо по-веллингтонски.

Эрин Паттерсон добавила, что ей тоже стало плохо после обеда, и она была госпитализирована.

Раннее сообщалось, что двое детей Эрин и Саймона также были на обеде, но они ели другую еду. Но как выяснилось позже, дети на самом деле ушли в кино еще до обеда.

Паттерсон купила шампиньоны в крупной сети супермаркетов, а сушеные грибы - в азиатском продуктовом магазине в Мельбурне месяцами ранее.

Следующей ночью дети Паттерсонов доели остатки обеда. Она добавила, что дети не любят грибы.

Паттерсон сказала, что ранее не сообщалось, что она также была госпитализирована после обеда с сильными болями в животе и диареей. 31 июля ее доставили на машине скорой помощи из больницы Леонгата в медицинский центр Монаша в Мельбурне.

Служба здравоохранения Gippsland Southern Health подтвердила, что пятый человек, поступивший в больницу Леонгата 30 июля с подозрением на пищевое отравление, позже был доставлен в центр Монаша.

Когда гости Эрин серьезно заболели, ей позвонили из Министерства здравоохранения и спросили, что могло вызвать такую реакцию.

Она сказала, что сохранила остатки обеда и отдала токсикологам для дальнейшего исследования. Она сообщила полиции, где она купила грибы, хотя не смогла назвать конкретный магазин в Мельбурне, где она купила сушеные грибы.

По словам Паттерсон, ей прислали фотографии упаковок грибов с этикетками, похожими на те, что она описала.

Бывший муж Эрин также должен был быть на обеде. Он предупредил ее «за день», что не будет присутствовать на обеде.

Эрин отметила, что долгое время была близка с родителями бывшего мужа и поддерживала хорошие отношения даже после распада их брака.