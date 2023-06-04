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    Купавшихся в фонтане с электрическим током детей спас полицейский в Аксу

    4 Июня 2023, 02:10

    АКСУ. КАЗИНФОРМ - Детей, которые находились в фонтане с электрическим током, спас полицейский в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Сегодня в городе Аксу во время охраны общественного порядка, старший инспектор взвода патрульной полиции Фаизов Кажимурат услышал крики детей. Прибывшими к Дому детского творчества у фонтана увидел скопление людей.

    «В фонтане стояли две девочки и плакали. Вокруг были взрослые и другие дети. Мне сказали, что в фонтане напряжение, и никто не может зайти. Оценив ситуацию, не теряя времени, я разулся и прыгнул в фонтан. Вытащил двух девочек 6 и 8 лет. После вызвал скорую помощь, дождался и, передав детей специалистам, приступил к несению службы», - рассказал Кажимурат Фаизов.

    Установлено, что малолетние дети 3, 6 и 8 лет, пришли купаться на фонтан без родителей. Несовершеннолетние переданы законным представителям. Обстоятельства произошедшего выясняются.

    Начато досудебное расследование по ст. 254 УК РК.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Павлодарская область Видео Спасение Дети
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