Купавшихся в фонтане с электрическим током детей спас полицейский в Аксу

АКСУ. КАЗИНФОРМ - Детей, которые находились в фонтане с электрическим током, спас полицейский в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Сегодня в городе Аксу во время охраны общественного порядка, старший инспектор взвода патрульной полиции Фаизов Кажимурат услышал крики детей. Прибывшими к Дому детского творчества у фонтана увидел скопление людей.

«В фонтане стояли две девочки и плакали. Вокруг были взрослые и другие дети. Мне сказали, что в фонтане напряжение, и никто не может зайти. Оценив ситуацию, не теряя времени, я разулся и прыгнул в фонтан. Вытащил двух девочек 6 и 8 лет. После вызвал скорую помощь, дождался и, передав детей специалистам, приступил к несению службы», - рассказал Кажимурат Фаизов.

Установлено, что малолетние дети 3, 6 и 8 лет, пришли купаться на фонтан без родителей. Несовершеннолетние переданы законным представителям. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Начато досудебное расследование по ст. 254 УК РК.

