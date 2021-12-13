Кунсулу Закарья получила госпремию в области науки и техники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил орденами «Барыс» третьей степени, «Даңк», также госпремией в области науки и техники имени аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в Акорде состоялась церемония вручения государственных наград и премий под председательством Главы государства.

«Общественный деятель, депутат Мажилиса Бекболат Тлеухан награжден орденом «Барыс» третьей степени. Орден «Даңк» первой степени сегодня вручается Булату Баекенову, стоявшему у истоков становления спецслужб нашего государства», - сказал во время церемонии Касым-Жомарт Токаев.

Государственная премия в области науки и техники имени аль-Фараби присуждается Кунсулу Закарья и Амангельды Саданову.

«Кунсулу Закарья возглавляет группу ученых, создавших отечественную вакцину против коронавируса QazVac и ведущих сейчас разработку еще нескольких аналогичных препаратов. Амангельды Саданов сформировал научную школу, изучающую новое и актуальное для нашей страны направление – биотехнологию и микробиологию почв», - прокомментировал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности поблагодарив Президента и своих коллег, поздравила всех с наступающим праздником.

«Наша страна вышла на высокий уровень. Были приняты меры не только в борьбе с пандемией, но и разработали свою вакцину QazVac, сделали все, чтобы защитить человечество. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, задачи, поставленные перед казахстанской наукой, были выполнены нашими учеными. Высоких достижений мы достигли благодаря вашей поддержке, поддержке Правительства, благодаря вкладу всех ученых», - сказала Кунсулу Закарья, обращаясь к Президенту страны.