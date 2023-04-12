Кунсулу Закарья назначена президентом Национальной академии наук РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Закарья Кунсулу Дальтоновна назначена президентом Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кунсулу Закарья является лауреатом Государственной премии в области науки и техники имени аль-Фараби, членом Академии Естественных наук, член-корреспондентом Российской Академии естествознания, разработчиком казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции COVID-19.

Под руководством Кунсулу Закарьи осуществлена координация, мониторинг и контроль исполнения 10 научно-технических программ в области биотехнологии, биобезопасности и микробиологии, включающих более 200 научных проектов, в том числе 22 международных проекта, среди них:

НТП «Ветеринарная безопасность территории РК: эпизоотологический мониторинг, испытание, внедрение и коммерциализация средств специфической профилактики и диагностики особо опасных инфекционных заболеваний».

НТП «Биологическая безопасность Республики Казахстан: оценка угроз, научно-технические основы их предупреждения и ликвидации».

НТП «Научно-практическое сопровождение введения в хозяйственный оборот казахстанской части территории острова Возрождение».

НТП «Разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19».