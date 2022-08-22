Кунсулу Закарья назначена главой нацхолдинга QazBioPharm

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр здравоохранения РК Ажар Гиният представила Кунсулу Закарья на должность Генерального директора АО «Национальный холдинг «QazBioPharm», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минздрава.

«На должность Генерального директора Холдинга приказом Министерства от 18 августа 2022 года назначена доктор биологических наук, профессор Кунсулу Закарья.

Кунсулу Дальтоновна является лауреатом Государственной премии в области науки и техники имени аль-Фараби, членом Академии Естественных наук, член-корреспондентом Российской Академии естествознания, разработчиком казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции COVID-19», - сказала Ажар Гиният.

Министр напомнила, что Главой государства перед новым холдингом «QazBioPharm» поставлены задачи по обеспечению биологической безопасности, устойчивого развития и совершенствования инфраструктуры биофармацевтического рынка страны, стимулирования развития биофармацевтической науки и промышленности, снижения зависимости от импорта иммунобиологических препаратов.

Ажар Гиният пожелала вновь назначенному главе нацхолдинга успехов и плодотворной работы.

Ранее Кунсулу Закарья занимала должность Генерального директора РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Минздрава РК.

Она известна как признанный специалист в области биологической безопасности, биотехнологии и микробиологии.

Под руководством Кунсулу Закарья осуществлено руководство, координация, мониторинг и контроль исполнения 10 научно-технических программ в области биотехнологии, биобезопасности и микробиологии, включающих более 200 научных проектов, в том числе 22 международных проекта, среди них:

НТП «Ветеринарная безопасность территории РК: эпизоотологический мониторинг, испытание, внедрение и коммерциализация средств специфической профилактики и диагностики особо опасных инфекционных заболеваний»;

НТП «Биологическая безопасность Республики Казахстан: оценка угроз, научно-технические основы их предупреждения и ликвидации»;

НТП «Научно-практическое сопровождение введения в хозяйственный оборот казахстанской части территории острова Возрождение»;

НТП «Разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19».





Фото: пресс-служба Министерства Здравохранения РК

