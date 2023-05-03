Кундызбек Абдрасилов назначен заместителем руководителя Аппарата Правительства РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Абдрасилов Кундызбек Болатович назначен на должность заместителя руководителя Аппарата Правительства РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Абдрасилов Кундызбек Болатович родился 16 ноября 1982 года. Окончил Университет «Аулие-ата» и Жамбылский гуманитарно-технический университет. Изучал информационные системы, финансы и право.
Трудовую деятельность начал в 2005 году в Налоговом комитете по Байзаковскому району Жамбылской области, где прошел путь от внештатного сотрудника до главного специалиста Отдела налоговой регистрации.
Занимал различные должности в АО «Национальные информационные технологии», Агентстве РК по статистике, Министерстве национальной экономики. Возглавлял Секретариат Министра по экономике и финансовой политике Евразийской Экономической Комиссии.
В 2014-2018 годах трудился заместителем руководителя, руководителем департамента по статистике города Астаны.
В разные годы был советником министра финансов, заместителя Премьер-Министра, Премьер-Министра РК.
До настоящего времени работал заведующим Секретариатом Премьер-Министра РК.
Ранее занимавший данный пост Аскар Жакенов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.