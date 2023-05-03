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Кундызбек Абдрасилов назначен заместителем руководителя Аппарата Правительства РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Мая 2023, 16:13
Кундызбек Абдрасилов назначен заместителем руководителя Аппарата Правительства РК Фото: t.me/KZgovernment

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Абдрасилов Кундызбек Болатович назначен на должность заместителя руководителя Аппарата Правительства РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Абдрасилов Кундызбек Болатович родился 16 ноября 1982 года. Окончил Университет «Аулие-ата» и Жамбылский гуманитарно-технический университет. Изучал информационные системы, финансы и право.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в Налоговом комитете по Байзаковскому району Жамбылской области, где прошел путь от внештатного сотрудника до главного специалиста Отдела налоговой регистрации.

Занимал различные должности в АО «Национальные информационные технологии», Агентстве РК по статистике, Министерстве национальной экономики. Возглавлял Секретариат Министра по экономике и финансовой политике Евразийской Экономической Комиссии.

В 2014-2018 годах трудился заместителем руководителя, руководителем департамента по статистике города Астаны.

В разные годы был советником министра финансов, заместителя Премьер-Министра, Премьер-Министра РК.

До настоящего времени работал заведующим Секретариатом Премьер-Министра РК.

Ранее занимавший данный пост Аскар Жакенов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.


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