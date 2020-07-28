Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Кумысом и фруктами снабжают медработников в Алматы

    28 Июля 2020, 20:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский филиал партии «Nur Otan», согласно поручению акима города, продолжает поддерживать медработников, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии.

    Член партии, директор компании «DacoMotorsKZ» Нурымбек Тау изъявил желание обеспечивать медработников, находящиеся на передовой в борьбе с вирусом, 25 литрами кумыса и 15 кг фруктов в течение трех недель.

    Мероприятие организовано для работников поликлиник №14, 22, 23, 25 и 29 Алатауского района.


    «Партия «Nur Otan» взяла под контроль места проживания медиков, всячески поддерживает медиков. Знаем Нурымбека Тау как активного члена партии, он в период ЧС доставлял остро нуждающимся семьям района продуктовые корзины, маски и антисептики. Сегодня изъявил желание поддержать медиков и доставил нам природные антибиотики – кумыс и фрукты, за что выражаем благодарность», - отметила главный врач поликлиники №29 Акмира Садыкова.

    В ходе доставки строго соблюдены все санитарные нормы.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Нур Отан Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    По БАКАД запустили автомобильное движение
    Samsung Electronics поддерживает выставку корейской продукции в Алматы
    Быть или не быть: почему медики настаивают на запрете вейпов и бывают ли они безвредными
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами