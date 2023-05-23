Кумар Аксакалов: В строительстве домов в Костанае должны участвовать местные предприниматели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Костанайской области Кумар Аксакалов проинспектировал ход строительства проблемных многоэтажек в микрорайонах «Кунай» и «Аэропорт» в областном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, строительство 19 пятиэтажных жилых домов в микрорайоне «Кунай» было начато в 2020 году. Были заключены договоры с ТОО «Актобе Саулет» по 17 домам, из которых уже введены в эксплуатацию 9 домов. Ввод оставшихся 8 домов, как заверили застройщики, будет осуществляться поэтапно.

Для завершения строительства двух домов были заключены договоры с ТОО «ЭРА Сервис». На сегодня строительные работы завершены и скоро дома введут в эксплуатацию.

В другом микрорайоне «Аэропорт» в 2022 году было возобновлено строительство 3 девятиэтажных домов, строительство которых началось в 2019 году. Договор на строительство был заключен с ТОО «Нуркапстройгаз». Сдача объекта планируется в октябре 2023 года.

Также в мае 2021 года началось строительство 108-квартирного жилого дома с участием ТОО «Актобе Саулет». На данный момент выполнено около 25% работ.

По различным причинам затягиваются сроки строительства многоквартирных домов в новых микрорайонах. Отчего, в первую очередь, страдают граждане, стоящие в очереди на жилье.

В пресс-службе отмечают, что имели место случаи, когда распределялись еще недостроенные квартиры, в результате чего приходилось перераспределять очередников жилья на другие дома.

Аким области Кумар Аксакалов в ходе посещения объектов подчеркнул, что в будущем необходимо осуществлять распределение очередников по домам только после завершения строительства.

«Стоит отметить, что зачастую подрядчиками в строительстве новых домов выступают компании из других областей Казахстана. Необходимо, чтобы именно местные предприниматели участвовали в строительстве домов, тем самым создавали рабочие места и увеличивали налоговые поступления в бюджет области», - отметил Кумар Аксакалов.

По данным облакимата, в области на получение жилья из госжилфонда Костаная состоят 13 832 гражданина: из них многодетные семьи – 519, дети-сироты – 2 241, социально-уязвимые слои населения – 5 334.

Помимо многоквартирных жилых домов, в данных микрорайонах запланировано строительство социальных объектов. Например, в микрорайоне «Кунай» строительной компанией ТОО «ПКФ «Гренада» будет построена средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся. Завершение объекта запланировано на август текущего года. В микрорайоне «Аэропорт» начато строительство детского сада на 280 мест.

По итогам объезда объектов глава области Кумар Аксакалов поручил акиму города проработать вопрос по принятию дополнительных мер по благоустройству нового микрорайона - строительству детских и спортивных площадок, а также озеленению нового района.



