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    Кумар Аксакалов назначен акимом Костанайской области

    1 Декабря 2022, 14:06

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства новым акимом Костанайской области назначен Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как сообщает Telegram-канал Правительства, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в город Костанай, где принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Костанайской области. В ходе заседания Премьер-Министр зачитал депутатам письмо Президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима области – Кумара Аксакалова и Аслана Жаныспаева. По результатам открытого голосования из 244 депутатов 192 поддержали кандидатуру К.Акскалова, 52 депутата проголосовали за А.Жаныспаева.

    Аксакалов Кумар Иргибаевич - уроженец Костанайской области, 57 лет.

    Окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В.П. Горячкина по специальности инженер-механик.

    Трудовой путь начинал с главного инженера совхоза. В разные года работал первым секретарем Урицкого райкома ЛКСМК, директором МГП «Новоселовка», заместителем генерального директора НПО «Кустанайское». Также работал акимом двух районов - Мендыкаринского, Тарановского.

    В начале 2000-х работал госинспектором в Администрации Президента РК. С 2006 по 2010 год - акимом Жамбылской области, в 2010-2014 заместитель руководителя, руководителем центрального аппарата НДП «Нур Отан», секретарем партии «Нур Отан».

    В 2015-2017 годы - заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

    С 2017 года Кумар Аксакалов возглавлял Северо-Казахстанскую область.

    1 декабря 2022 года Указом Главы государства назначен акимом Костанайской области. Ранее этот регион возглавлял Архимед Мухамбетов.

    Фото: t.me/KZgovernment

    Автор:

    Жанна Мусабаева

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