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      Костанайская область

    Кумар Аксакалов: Мы выбираем будущее нашей страны

    19 Марта 2023, 09:36

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На избирательном участке №3 в городе Костанае аким Костанайской области Кумар Аксакалов проголосовал на выборах в маслихаты и Мажилис Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня важный день для нашей страны. Мы выбираем будущее нашей республики. В этом году выборы проходят в новом формате. На один депутатский мандат претендует порядка трех человек в нашей области, которые были выдвинуты политическими партиями или самовыдвиженцы. Мы видим также высокую активность среди наблюдателей,- отметил Кумар Аксакалов. — Сегодняшние выборы являются продолжением тех политических реформ, которые были обозначены Главой государства. Все это направлено на обеспечение поступательного развития экономики нашей страны и, конечно же, развитие тех демократических процессов, которые обозначены Президентом».

    Ранее сообщалось, что в 7:00 по Костанайской области 748 избирательных участков начали свою работу на внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней.

    В качестве кандидатов в депутаты с области представлены 10 человек. В областной маслихат будут избраны 32 человека и 236 - в городские и районные маслихаты.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат Выборы Выборы в Мажилис
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