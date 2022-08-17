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    Кулмуханбет Исаков назначен руководителем департамента госдоходов по Алматинской области

    17 Августа 2022 18:50

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Бакытжан Слямов представил акиму и руководителям госорганов Алматинской области, коллективу департамента государственных доходов по Алматинской области Кулмуханбета Исакова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

    Исаков Кулмуханбет Мырзахметович родился в 1969 году в селе Андреевка Жуалынского района Жамбылской области, трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1992 году.

    Занимал различные должности в налоговом комитете по городу Алматы. Работал заместителем руководителя налогового департамента по Алматинской области, руководителем департамента государственных доходов по Алматинской области.

    С 2017 года по май 2019 года - руководитель департамента государственных доходов по Жамбылской области.

    С мая 2019 года назначен руководителем департамента государственных доходов по г. Нур-Султану.

    Приказом заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – министра финансов Республики Казахстан от 17.08.2022 года назначен руководителем департамента государственных доходов по Алматинской области.
    #Алматинская область #Назначения #Минфин РК
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