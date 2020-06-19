Культурный центр «Тіл-Қазына» открыл свои двери в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Республики Казахстан в Бельгии открылся казахский культурный центр «Тіл-Қазына», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Благодаря открытию центра, дети дипломатов и представителей казахской диаспоры получили возможность изучать казахский язык, нашу историю, культуру и обычаи, пользоваться библиотечным фондом посольства.

«Язык – это история народа, язык – это национальное достояние, язык – это наша честь, достоинство и богатство», - с таких трогательных слов начала свое выступление посол Казахстана в Бельгии Айгуль Куспан.

«Мы открываем двери нашего культурного центра для наших детей и их семей, которые находятся далеко от своей Родины. Мы также с нетерпением ждем других гостей, которые познакомятся с казахской культурой и языком», - отметила казахстанский дипломат.





Сейчас центр готов принять 30 детей дипломатов, но в ближайшее время планируется расширить аудиторию, в том числе за счет использования видеоконференцсвязи.

В Бельгии проживают около 600 граждан Казахстана, еще порядка 430 детей из нашей страны были усыновлены бельгийскими родителями.

«В будущем мы планируем познакомить приемных детей из Казахстана, детей казахской диаспоры с работой нашего культурного центра. Я надеюсь, что наш центр поможет им поддерживать связь с Родиной», - подчеркнула Айгуль Куспан.

В посольстве рассчитывают, что культурный центр в Брюсселе станет домом для постоянных встреч наших соотечественников, точкой притяжения нашей диаспоры, площадкой для проведения культурно-образовательных мероприятий.



