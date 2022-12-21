Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей

    21 Декабря 2022, 13:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках Года детей было проведено 69 масштабных мероприятий. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках проведения Года детей , Министерство культуры и спорта провело все запланированные мероприятия. В этом году было запланировано 69 масштабных мероприятий. В том числе, по 9 мероприятиям министерство было назначено основным исполнителем, по остальным дополнительным. Вся работа была направлена на качественное обеспечение условий для детского творчества и спорта. Всего, в сфере культуры были реализованы масштабные проекты с охватом более миллиона детей», – сказал Н.Дауешов.

    В частности, по его словам, республиканский образовательный онлайн-проект «Ұлағатты ұрпақ» в настоящее время продолжается. Количество просмотров в соцсетях и интернет-ресурсах превышает 2 миллиона. Цель платформы «Ұлағатты ұрпақ» – пропаганда отечественной истории и культуры с помощью специалистов этой сферы.

    Вице-министр отметил еще один масштабный проект – культурный норматив школьника, которым охвачено 20% школ. В рамках культурного норматива школьники ищут ответы на вопросы о том, какие работы они должны знать в сферах искусства и культуры. Также начал работать сайт «Дана бала», посвященный детской литературе. На сайте размещено более 5 тысяч книг.

    Кроме того, Н.Дауешев сообщил, что в этом году проведен республиканский фестиваль «Таланттар арамызда», охвативший более 250 одаренных детей, создана онлайн-платформа «Әжемнің ертегілері», где собраны аудиоверсии сказок.

    Также, по словам вице-министра, в уходящем году был проведен детский фестиваль «Мейірім». Летом был реализован социальный проект «Жазғы кино». Все лето организовывались бесплатные показы кинофильмов для детей из малообеспеченных и многодетных семей. В рамках Года детей в Национальном музее проводились мероприятия, направленные привитие детям интереса к графике и живописи.

    Напомним, в своем новогоднем обращении к народу Казахстана Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил 2022 год Годом детей.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минкультуры Год детей
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
    Рекордное число внутренних туристов прогнозирует Минкультуры РК по итогам года
    Награждены победители республиканского конкурса «Жас орен»
    Популярное
    1 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
    2 Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
    3 В РК не предоставили декларацию о доходах и имуществе за 2021 год 29 тысяч человек
    4 Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе
    5 Органы госдоходов выявляют сдающих жилье в аренду и в условиях моратория
    Новости партнеров