Культурной столицей тюркского мира в 2020 году станет Хива

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Культурной столицей тюркского мира в 2020 году объявлен узбекский город Хива, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи генерального секретаря ТЮРКСОЙ Дюсена Касеинова с министром культуры РУ Бахтиером Сайфуллаевым в Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере культуры и искусства между ТЮРКСОЙ и Узбекистаном. На данной встрече было объявлено, что в 2020 году столицей тюркской культуры станет узбекский город Хива.

«Как вы знаете, в отношениях организации «ТЮРКСОЙ» и министерством культуры РУ поворотным моментом стало выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на саммите глав тюркоязычных государств, где он предложил в 2020 году сделать культурной столицей тюркского мира древнейший, исторический город-музей Хива. Это стало возможным с 2012 года, когда мы ежегодно объявляем один из городов тюркоязычных стран столицей тюркской культуры. Так, недавно мы провозгласили город Ош столицей тюркской культуры на 2019 год. В 2020 году эстафету возьмет город Хива», - сообщил генсек ТЮРКСОЙ.

Напомним, что ранее в ходе XXXVI заседания постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ в турецком городе Кастамону было принято единогласное решение о присуждении городу Ош (Кыргызстан) статуса столицы тюркской культуры на 2019 год. Статус «Культурная столица тюркского мира», инициированный ТЮРКСОЙ в 2010 году, впервые присвоили Астане в 2012 году.