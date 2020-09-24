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    Культурно-познавательный зал «Абай» открыли в Абу-Даби

    24 Сентября 2020, 16:08

    АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 175-летия великого казахского поэта, философа Абая Кунанбайулы в здании Посольства Казахстана в ОАЭ открылся культурно-познавательный зал «Абай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В мероприятии, прошедшем при поддержке Министерства культуры и спорта РК, приняли участие руководство Национальной академической библиотеки и Союза писателей РК, соотечественники и послы ряда иностранных государств в Эмиратах, а также общественные деятели и СМИ.

    Выступая на церемонии открытия, Посол Казахстана Мадияр Менилбеков отметил, что культурно-познавательный зал «Абай» внесет большой вклад в популяризацию литературного наследия казахского народа среди соотечественников за рубежом, познакомит местных читателей с произведениями казахского классика.

    Казахстанский дипломат рассказал о программе «Рухани жаңғыру», инициированной Первым Президентом страны – Елбасы Н.Назарбаевым, в рамках которой особо важно показать миру национальную культуру и искусство, глубину казахской литературы во главе с Абаем. В этой связи, М.Менилбеков остановился на статье Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в ХХІ веке», отметив, что наша большая и ответственная задача – широко осветить в международном сообществе как бренд нашей страны великого поэта Абая Кунанбайулы, который является неотъемлемой частью мировой культуры.

    В культурно-познавательном зале «Абай», читатели могут ознакомиться с произведениями на казахском, арабском и английском языках, посвященными жизни и творчеству поэта. Кроме того, данный зал используется в целях организации различных научных конференций, пресс-конференций и других официальных мероприятий, посвященных вопросам культурного сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Арабские эмираты Абай
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