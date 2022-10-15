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    12:41, 15 Октябрь 2022 | GMT +6

    Культурно-гуманитарные связи между Казахстаном и Туркменистаном развиваются по плану – Президент РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев высоко отозвался о проведенном в Ашхабаде Каспийском саммите, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается вопросов культурно-гуманитарных связей, то здесь все развивается в соответствии с планом. Также хотел бы отметить наше взаимодействие в рамках так называемого каспийского процесса. Недавно в Ашхабаде состоялся Каспийский саммит, который прошел очень успешно, и с точки зрения результата, и с точки зрения проявленного гостеприимства с туркменской стороны. Организация была на очень высоком уровне», - сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к Сердару Бердымухамедову на расширенном заседании в Акорде.

    Как сообщалось ранее, вчера Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану, чтобы принять участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия». Это первый государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан.

    Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Акорде.

    «Ваш визит имеет историческое значение. Только что в закрытом формате мы обсудили наиболее актуальные вопросы развития нашего сотрудничества. Благодарю Вас за положительное отношение к вопросам, которые стоят на повестке дня. Я высказал свою положительную оценку всех Ваших подходов и высказываний в отношении перспектив сотрудничества между нашими странами», - сказал Касым-Жомарт Токаев.



    Фото: t.me/bort_01




    Теги:
    Токаев Касым-Жомарт Президент Казахстана Внешняя политика Казахстана Туркменистан Политика Сотрудничество Главная Интеграция и партнерство Президент
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