Культовый свитер принцессы Дианы уйдёт с молотка

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Свитер с белыми овцами, среди которых прячется одна чёрная, будет продан в рамках аукциона «Иконы стиля» Sotheby’s, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

Чёрная овца в окружении белых сородичей – легендарный свитер принцессы Дианы, которым она как бы намекала, что не чувствует себя «своей» в королевской семье, уйдёт с молотка.

Онлайн-торги проведет в сентябре дом Sotheby's. Оценочная стоимость лота составляет от 50 до 80 тысяч долларов.

Впервые Диана появилась на публике в этом дизайнерском свитере в июне 1981 года на одном из матчей по поло принца Чарльза, с которым она была помолвлена.

На аукцион оригинал выставили сами владельцы бренда Warm & Wonderful. Обнаружив дыру на шерстяном изделии Диана, отправила его на починку, но дизайнеры подарили ей новую модель, теперь она хранится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.