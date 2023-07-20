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    Культовый свитер принцессы Дианы уйдёт с молотка

    20 Июля 2023, 18:24

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Свитер с белыми овцами, среди которых прячется одна чёрная, будет продан в рамках аукциона «Иконы стиля» Sotheby’s, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    Чёрная овца в окружении белых сородичей – легендарный свитер принцессы Дианы, которым она как бы намекала, что не чувствует себя «своей» в королевской семье, уйдёт с молотка.

    Онлайн-торги проведет в сентябре дом Sotheby's. Оценочная стоимость лота составляет от 50 до 80 тысяч долларов.

    Впервые Диана появилась на публике в этом дизайнерском свитере в июне 1981 года на одном из матчей по поло принца Чарльза, с которым она была помолвлена.

    На аукцион оригинал выставили сами владельцы бренда Warm & Wonderful. Обнаружив дыру на шерстяном изделии Диана, отправила его на починку, но дизайнеры подарили ей новую модель, теперь она хранится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

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