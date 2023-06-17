Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 449.33 eur/kzt 490.22

    rub/kzt 5.17 cny/kzt 61.97
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Культивировать в детях общечеловеческие и национальные ценности призвал Глава государства

    17 Июня 2023, 12:03

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Нужно культивировать в детях общечеловеческие и национальные ценности. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Нужно культивировать в детях общечеловеческие и национальные ценности. Выпускники наших школ в первую очередь должны воплощать в себе качества ответственного гражданина. В каждом ребенке необходимо укоренять чувство патриотизма. Следует придать импульс деятельности детско-юношеских организаций. Любовь к Родине – это не громкие лозунги и бравурные марши на больших собраниях», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Как считает Глава государства, патриотизм – это чувство, идущее глубоко из сердца.

    «Патриотизм – это когда человек постоянно следит за чистотой и порядком в своем доме, дворе и городе, бережно относится к общественным пространствам, не мусорит и не плюется, где не попадя. К сожалению, на сегодняшний день даже в Астане наши сограждане безответственно относятся к окружающей среде, особенно в летний период засоряя парки. Это делают не инопланетяне, а наши же соотечественники. Многие иностранцы, гости нашей столицы видят это и удивляются. Это очень печальные факты», - отметил К. Токаев.

    По словам Президента, человек, искренне любящий свою Родину, всячески оберегает природу своей страны.

    «Он с трепетом относится к каждому цветку, каждому дереву, на деле показывая истинный патриотизм. В своих выступлениях я часто говорю о волонтерах. Это настоящие патриоты, которые вносят большой вклад в развитие и улучшение облика нашей страны. Нам нужно поддерживать волонтеров всем обществом, по достоинству оценивая и отмечая их труд. Вместе с тем важно прививать детям высокую экологическую культуру, показывать им пример бережного отношения к природе. Необходимо знакомить подрастающее поколение с нашим культурным наследием и учить их ценить его. Для всестороннего духовного развития школьников нужно создать условия, чтобы они могли посещать театры, музеи, различные исторические места. Такие культурно-досуговые мероприятия для учеников должны проходить регулярно и по всей стране. Это общая задача для Министерства просвещения и Министерства культуры и спорта», - сказал Президент.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Туркестанская область Общество Национальный курултай Туркестан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент поручил создать госкомиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК
    В Казахстане усилили контроль за соблюдением прав детей, оставшихся без попечения родителей
    Президент Казахстана принял уполномоченного по правам ребенка Динару Закиеву
    Президент принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
    Популярное
    1 Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
    2 Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
    3 Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
    4 Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
    5 Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей