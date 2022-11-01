Кул-Мухаммед: Назрела необходимость устранения противоправных действий в армии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности провели круглый стол на тему «О профилактике и искоренению в армии безвозвратных потерь в свете реализации поручения Президента Республики Казахстан по сохранению жизни и здоровья военнослужащих», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты Парламента РК.

Открывая работу круглого стола, председатель Комитета Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что Глава государства обратил внимание на участившиеся случаи смертей военнослужащих в казахстанской армии.

В этой связи сенатор подчеркнул важность усиления контроля над сложившейся ситуацией и активизации совместных усилий по решению существующих проблем военнослужащих.

«Необходимо расследовать причины данных инцидентов, а также устранить противоправные действия военнослужащих в армии. Нужно предпринимать меры, в том числе на законодательном уровне, чтобы предотвратить подобные негативные явления в будущем», - сказал Мухтар Кул-Мухаммед.

Еще одну проблему озвучил в ходе встречи сенатор Сергей Ершов. По словам депутата, сейчас фиксируется отток военнослужащих по контракту из Вооружённых Сил страны, численность военнослужащих по контракту в Вооружённых Силах составляет порядка 70% от общего числа. Сенатор считает, что в числе причин сложившейся ситуации – отсутствие надлежащей социальной поддержки и низкая заработная плата.

«Считаю необходимым повысить уровень социального обеспечения военнослужащих, в том числе с учетом рисков нестабильной геополитической ситуации в мире и повышения кадрового потенциала. 1 сентября 2019 года на совместном заседании палат Парламента Глава государства в своем выступлении подчеркнул, что следует повышать престиж воинской службы, материальное оснащение Вооруженных Сил, укомплектование профессионально подготовленными, преданными Родине офицерскими кадрами и военнослужащими», - сказал сенатор Ершов.

С предложениями по улучшению ситуации в сфере Вооруженных Сил также выступили главный военный прокурор страны Дастан Секенов, вице-министр обороны Султан Камалетдинов, вице-министр здравоохранения Бейбут Есенбаев и другие.



