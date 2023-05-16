Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Кульгинов опроверг участие детей в митинге за права женщин

    16 Мая 2023, 10:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-премьер Алтай Кульгинов ответил на вопрос депутатов Мажилиса о борьбе с идеологией ЛГБТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «8 апреля в Астане прошел мирный митинг по защите прав женщин от домашнего насилия в соответствии со статьей 2 пунктом 2 закона Республики Казахстан «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК». Согласно пункту 4 статьи 1 закона о мирных собраниях, несовершеннолетние не имеют права на организацию мирных митингов. За привлечение несовершеннолетних к участию в незаконном митинге, шествии или демонстрации, согласно части 2 статьи 128 КоАП, организаторы несут ответственность в виде административного штрафа или ареста», — говорится в ответе.

    По словам вице-премьера, мероприятие контролировалось местным исполнительным органом, прокуратурой и департаментом полиции Астаны.

    «На момент проведения мероприятия в местный акимат и прокуратуру не поступало ходатайств о приостановлении или отмене мирного собрания. Кроме того, на указанном мероприятии несовершеннолетние не были идентифицированы», — добавил Кульгинов.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Дети
    Новости по теме
    Популярное
    1 Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    2 На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
    3 Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
    4 Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
    5 Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
    Новости партнеров