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Кукушкин потерял семь позиций в рейтинге ATP
13 Мая 2019 10:18 135
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов представила обновленную версию рейтинга спортсменов, сообщает Sports.kz.
Новости по темеТеннисист Дмитрий Попко уступил в финале SHYMKENTCHALLENGER Зарина Дияс уступила в финале международного турнира в Японии
Первая тройка осталась неизменной: лидирует серб Новак Джокович, на втором месте - представитель Испании Рафаэль Надаль, третий - швейцарец Роджер Федерер.
Представляющий Казахстан Михаил Кукушкин опустился на семь строк и теперь занимает 47-е место. Александр Бублик остался 94-м. Ближайший к первой сотне из казахстанцев Александр Недовесов поднялся на 15 позиций, став 194-м.
Ключевые слова: Спорт,
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