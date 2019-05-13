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Кукушкин потерял семь позиций в рейтинге ATP

13 Мая 2019 10:18 135
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Кукушкин потерял семь позиций в рейтинге ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов представила обновленную версию рейтинга спортсменов, сообщает Sports.kz.

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Первая тройка осталась неизменной: лидирует серб Новак Джокович, на втором месте - представитель Испании Рафаэль Надаль, третий - швейцарец Роджер Федерер.

Представляющий Казахстан Михаил Кукушкин опустился на семь строк и теперь занимает 47-е место. Александр Бублик остался 94-м. Ближайший к первой сотне из казахстанцев Александр Недовесов поднялся на 15 позиций, став 194-м.

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Ключевые слова: Спорт,
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