Кукушкин опустился на 8 позиций в рейтинге АТР
23 Июля 2018 13:50 160
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вышел обновленный рейтинг АТР от 23 июля, сообщает CИА «SPORTINFORM».
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В первой десятке произошло одно изменение: австриец Доминик Тим сместил с восьмой строчки американца Джона Изнера. Первая тройка все та же: Надаль, Федерер и Зверев.
Михаил Кукушкин опустился на 8 позиций и теперь занимает 87 строчку. Бублик упал на 14 позиций (165 место), а Недовесов, напротив, поднялся на 19 строк и расположился на 264 месте.
Ключевые слова: Спорт,
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