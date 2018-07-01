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Кукушкин опустился на 8 позиций в рейтинге АТР

23 Июля 2018 13:50 160
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Кукушкин опустился на 8 позиций в рейтинге АТР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вышел обновленный рейтинг АТР от 23 июля, сообщает CИА «SPORTINFORM».

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В первой десятке произошло одно изменение: австриец Доминик Тим сместил с восьмой строчки американца Джона Изнера. Первая тройка все та же: Надаль, Федерер и Зверев.

Михаил Кукушкин опустился на 8 позиций и теперь занимает 87 строчку. Бублик упал на 14 позиций (165 место), а Недовесов, напротив, поднялся на 19 строк и расположился на 264 месте.

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Ключевые слова: Спорт,
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